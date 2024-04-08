سر خروج نجم تونس من حسابات كولر في الاهلي

شهدت الفترة الأخيرة خروج الدولي التونسي محمد الضاوي كريستو، من حسابات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي.

وكان كولر قد وعد جميع اللاعبين بمنحهم الفرصة خلال الفترة المقبلة للمشاركة مع الفريق الأحمر، إلا أنه استبعد كريستو من مباراة إنبي المقرر لها اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وجاء استبعاد كولر لكريستو بسبب عدم التزام اللاعب بالتعليمات الفنية التي طلبها منه المدرب الفترة الأخيرة، خاصة عدم القيام بواجباته الدفاعية، واللعب بطريقة فردية.

ولم يتأقلم كريستو نجم المنتخب الأوليمبي التونسي رفقة النادي الاهلي، وهو الأمر الذي قد يعجل برحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة حال لم يثبت نفسه ويقدم أوراق اعتماده رسميًا مع الفريق الأحمر.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره إنبي اليوم، في المباراة المؤجلة من عمر الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفريق الأحمر المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة، جمعها الفريق من 11 مباراة.