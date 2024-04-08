شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب الزمالك.. الأبيض بطلا للدورى موسم 64-65 بعد تخفيض عدد الفرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد نادى الزمالك من أكثر الأندية العربية شعبيةً من المحيط إلى الخليج، بل إن جماهيريته تصل إلى كل أنحاء القارة الأفريقية، وفى سلسلة "ملعب الزمالك" التى يقدمها الخليج 365 طوال أيام شهر رمضان الكريم نستعرض أشهر تتويجات الفارس الأبيض بالبطولات.

وتوج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز، موسم 64-65، ليحرز الأبيض اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، والثانية على التوالي.

شهدت هذه النسخة من بطولة الدوري الممتاز، تخفيض عدد الأندية المشاركة لتصبح 12 فريقا بدلا من 24 فريق، وحسم الزمالك اللقب برصيد 35 نقطة بعد خوض 22 مباراة، بينما جاء الإسماعيلي بالمركز الثاني والترسانة بالمركز الثالث والأهلي بالمركز الرابع.

وحسم حسن الشاذلي نجم الترسانة الراحل لقب هداف هذه النسخة من بطولة الدوري الممتاز، بعد تسجيله 22 هدفا.