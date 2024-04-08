شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يغيب عن الزمالك شهرا بعد كسر الفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مهدد بالغياب عن المشاركة مع فريقه في التدريبات الجماعية أو المباريات لمدة لا تقل عن شهر بسبب الإصابة التي يعانى منها بكسر في الفك.

وتعرض أوباما إلى كسر في الفك خلال مباراة الفريق أمام فيوتشر الأسبوع الماضى بذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، وخضع إلى جراحة لتثبيت الفك .

ومن المقرر أن يرتدى أوباما واقى الوجه خلال الفترة المقبلة، مع الاكتفاء بتدريبات الجرى فقط قبل العودة للتدريبات الجماعية تدريجيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدورى