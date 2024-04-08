شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة حرس الحدود في دوري المحترفين 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، نادي غزل المحلة لكرة القدم، بتعديل موعد مباراة غزل المحلة وحرس الحدود في منافسات دوري المحترفين - المرحلة الثانية لتقام يوم الثلاثاء 16 أبريل في الساعة الثالثة والنصف عصــراً بدلا من الإثنين 15 أبريل.

واقترب فريق بتروجت بقيادة سيد عيد بنسبة 99% من حصد البطاقة الأولى المؤهلة للممتاز بعدما واصل صدارة ترتيب دورى المحترفين برصيد 54 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أقرب مطارديه نادى غزل المحلة صاحب الوصافة برصيد 44 نقطة.

ويحتاج فريق بتروجت 3 نقاط من أجل حسم تأهله للدورى الممتاز بشكل رسمي بغض النظر عن باقى نتائج المباريات المتبقية في المسابقة كمتصدر للترتيب، فى آخر 4 مباريات متبقية له.

تشتعل المنافسة على المركز الثانى المؤهل بشكل رسمي للممتاز بين 5 أندية يفصل بينها 4 نقاط فقط سهلة تعويضهما خصوصا مع وجود مباريات مشتركة بينهما، وهى غزل المحلة وحرس الحدود ووادى دجلة ولافيينا والسكة الحديد.