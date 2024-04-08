كلوب: واثق من فوز آرسنال على مانشستر يونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول على أن آرسنال سيفوز على مانشستر يونايتد، حال تواجه الثنائي على ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر.



وكان ليفربول قد تعادل مع مانشستر يونايتد بهدفين لكل فريق، في المواجهة التي لُعبت ضمن منافسات الجولة 31 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وتحدث يورجن كلوب خلال تصريحات تلفزيونية، قامت بها صحيفة "مترو" البريطانية، حيث قال: "إذا كنا ما زلنا موجودين في المنافسة على اللقب فأنني سأشاهد مباراة اليونايتد وآرسنال".

وتابع كلوب تصريحاتن: "آرسنال فريق كرة قدم جيد، وفي حالة واجه يونايتد مثلما لعب اليوم، فإن الجانرز سيفوز بهذه المباراة، أنا متأكد بنسبة 100%".

وتابع: "أنا آسف حقًا لقول هذا، لكنها حقيقة، كان ينبغي أن نفوز بالمباراتين ضد اليونايتد، اليوم في الدوري، وفي كأس الاتحاد الإنجليزي الشهر الماضي 4-3، ولم نفعل ذلك، وهذا تعد أخطاء بالنسبة لنا".