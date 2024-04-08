قرار جديد من ليفربول بشأن بيع محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إنجليزية موقف إدارة نادي ليفربول من بيع محمد صلاح في الميركاتو الصيفي القادم، خاصة في ظل ارتباط اللاعب بالانتقال لعدة أندية.

وحسب شبكة “إتش تي أي سي” فإن مايكل إدواردز المدير التنفيذي لنادي ليفربول الإنجليزي لديه رغبة كبيرة في القيام بثورة كبيرة داخل النادي للنزول بمعدل أعمار اللاعبين.

وأضافت الشبكة: “إدارة نادي ليفربول تسعى لخلق جيل جديد للفريق بالتزامن مع رحيل الألماني يورجن كلوب، من خلال بيع عدد من اللاعبين الكبار على رأسهم محمد صلاح”.

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واختتمت الشبكة: “المدير التنفيذي لنادي ليفربول الإنجليزي يرغب في بيع محمد صلاح الصيف المقبل بمبلغ ضخم من أجل تمويل الصفقات الجديدة”.

يذكر أن عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم المقبل 2025، فيما لم يحسم مسئولو الريدز فتح ملف التجديد له حتى الآن.

ويحتل فريق ليفربول الإنجليزي المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 71 نقطة، بالتساوي مع أرسنال المتصدر، إلا أن فارق الأهداف لصالح الجانرز.