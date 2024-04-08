خصم نقاط جديدة من أحد فرق الدوري الإنجليزي

فرضت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الاثنين، خصما جديدا للنقاط، على أحد فرق البريميرليج، بسبب قواعد الربح والاستدامة.

وحسمبا جاء في صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، فقد قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، بشكل رسمي، خصم نقطتين جديدتين من رصيد فريق إيفرتون في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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هذا الخصم، يعد الثاني الذي يتعرض له نادي إيفرتون هذا الموسم، وذلك بسبب قواعد الربح والاستدامة، بعد أن بلغت العقوبة الأولى 10 نقاط، قبل أن تنخفض إلى 6 نقاط عقب الاستئناف.

ويعود الخصم الثاني للنادي الإنجليزي، إلى اتهام جديد بارتكاب مخالفات في شهر يناير الماضي وتم إثباته في أبريل الحالي.

وبهذا فقد تراجع فريق إيفرتون بذلك إلى المركز 16 برصيد 27 نقطة، بعد خوض 31 مباراة.

الجدير بالذكر أن أرسنال يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 71 نقطة، بالتساوي مع صاحب المركز الثاني نادي ليفربول.