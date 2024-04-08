تفاصيل اتفاق ليفربول مع خليفة يورجن كلوب

كشف تقرير صحفي برتغالي، عن تفاصيل عرض نادي ليفربول الإنجليزي، للتعاقد مع المدرب البرتغالي الشاب روبن أموريم، خلفًا للمدرب الألماني يورجن كلوب.

وكشف الصحفي البرتغالي بيدرو سيبولفيدا، عن تفاصيل عرض ليفربول الإنجليزي، للتعاقد مع المدرب روبن أموريم، المدير الفني لفريق سبورتنج لشبونة، بداية من الموسم المقبل.

وأضاف بيدرو سيبولفيدا، أن النادي الإنجليزي، عرض على المدرب البرتغالي، عقدًا لمدة ثلاث سنوات مقبلة، لتولي تدريب الريدز خلفًا ليورجن كلوب، مشيرًا إلى أن الاتفاق تم بين الطرفين فيما يتعلق بالشروط المالية.

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وأوضح الصحفي البرتغالي، أن المفاوضات بين المدرب وليفربول، مازالت تسير بصورة إيجابية بالنسلة لروبن أموريم، ليصبح البرتغالي مديرًا فنيًا للفريق الإنجليزي بداية من موسم 2024-2025، بعدما أعلن يورجن كلوب أن الموسم الحالي سيكون الأخير له مع الريدز.

الجديرب بالذكر أن أموريم قد تولى تدريب سبورتنج لشبونة في مارس 2020، وتوج مع الفريق بلقب الدوري وكأس السوبر البرتغالي، وكأس البرتغال مرتين.