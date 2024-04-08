شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق بدر حامد نجم الزمالك الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى شقيق بدر حامد نجم الزمالك الأسبق، والمدير الفنى لقطاعات كرة القدم بنادى الظفرة الإماراتى، وشيعت جنازة الراحل من مسقط رأسه بالشرقية.

ويعد بدر حامد من أبرز الأسماء المرشحة لتولى رئاسة قطاع الناشئين فى المرحلة المقبلة، خاصة أنه يمتلك باعا كبيرا من الخبرات فى هذا القطاع.

ويرغب مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب فى إجراء تعديل على رئاسة قطاع الناشئين الذي يتولى رئاسته حاليًا محمد حلمى.