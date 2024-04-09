شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتقدم على إنبى بهدف "كهربا" فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام إنبي بتقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما مساء الإثنين على استاد القاهرة، ضمن المباراة المؤجلة من منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري.

بدأ الأهلي المباراة بالسيطرة على اللعب وهدد أنتوني موديست مرمى إنبي في الدقيقة الثامنة، ولكن الكرة ارتطمت بالدفاع في طريقها إلى المرمى، وأمسك بها الحارس بودي سمير بسهولة، وتوقف اللعب في الدقيقة 12 لعلاج أحمد أمين قفة لاعب إنبي، وشارك يوسف لبيب بدلا منه.

وهدد أحمد نادر حواش مرمى مصطفى شوبير في الدقيقة 18 قبل أن ترتد بهجمة للأهلي ولعب أفشة كرة عرضية من الجبهة اليمنى، ولكن موديست سددها برأسية بعيدا عن الثلاث خشبات، واستحواذ الأهلي على مجريات اللعب ولكن بدون خطورة على مرمى إنبي.

وسدد مروان عطية تصويبة على مرمى إنبي في الدقيقة 38 ولكن مرت أعلى العارضة، وهدد محمود كهربا مرمى الفريق البترولي بتصويبة في الدقيقة 38 تصدى لها الحارس وعادت إلى مروان عطية والذي أعاد تصويبها على المرمى ولكن تصدى لها بودي سمير مجددا وأنقذ مرماه من فرصة مزدوجة للأهلي.

وأحرز محمود كهربا هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 44 من رأسية في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى إنبي بعد استقبال عرضية رائعة من طاهر محمد الذي راوغ مدافع الفريق البترولي ولعبها بطريقة رائعة على رأس كهربا، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال في الدفاع ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وأفشة في الوسط وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وأنتوني موديست في الهجوم.

وتواجد كل من محمود متولي وأكرم توفيق ووسام أبو علي وأحمد عبد القادر ورضا سليم وعمرو السولية ومحمود الزنفلي وكريم فؤاد وكريم الدبيس على دكة بدلاء الأهلي.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي: بودي سمير في حراسة المرمى وأحمد كالوشا ومحمد حامد وأحمد صبيحة وعلي فوزي في الدفاع، وأحمد يوسف وأحمد العجوم ومحمد حمدي في الوسط، وأحمد نادر حواش وأحمد أمين قفة ورفيق كابو في الهجوم.



احتفال كهرباء بعد احراز الهدف



الأهلى وانبى



بداية المبارة والصوره مع الحكام



جانب من لقاء الأهلى وانبى



جانب-من-المباراة



سيد ياسين مدرب انبى



طاهر محمد طاهر



طاهر



فريق الأهلى



فريق انبى



كهرباء خلال المباراة



كهرباء واكرم توفيق



كهرباء وطاهر بعد الهدف



كهرباء وكولر



كولر



مبارة الأهلى وانبى فى الدورى



محمد مجدى قفشة



محمد-هانى