شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يعيد التقدم للأهلي أمام إنبي في الدقيقة 73 والنتيجة 2 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سحل محمود كهربا لاعب الهدف الثاني لفريقه في شباك إنبي في الدقيقة 73 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء الاثنين على استاد القاهرة ضمن المباراة المؤجلة من منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري، لتصبح النتيجة 2 / 1 للأهلي



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال في الدفاع ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وأفشة في الوسط وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وأنتوني موديست في الهجوم.

و تواجد كل من محمود متولي وأكرم توفيق ووسام أبو علي وأحمد عبد القادر ورضا سليم وعمرو السولية ومحمود الزنفلي وكريم فؤاد وكريم الدبيس على دكة بدلاء الأهلي.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي، بودي سمير في حراسة المرمى وأحمد كالوشا ومحمد حامد وأحمد صبيحة وعلي فوزي في الدفاع وأحمد يوسف وأحمد العجوم ومحمد حمدي في الوسط وأحمد نادر حواش وأحمد أمين قفة ورفيق كابو في الهجوم.