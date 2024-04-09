شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الأهلى يستعيد التقدم على إنبى 2 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق الأهلي التقدم أمام إنبي بنتيجة 2 / 1 بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما مساء الإثنين على استاد القاهرة ضمن المباراة المؤجلة من منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري.

بدأ الأهلي المباراة بالسيطرة على اللعب، وهدد أنتوني موديست مرمى إنبي في الدقيقة الثامنة، ولكن الكرة ارتطمت بالدفاع في طريقها إلى المرمى، وأمسك بها الحارس بودي سمير بسهولة، وتوقف اللعب في الدقيقة 12 لعلاج أحمد أمين قفة لاعب إنبي، وشارك يوسف لبيب بدلا منه.

وهدد أحمد نادر حواش مرمى مصطفى شوبير في الدقيقة 18، قبل أن ترتد بهجمة للأهلي، ولعب أفشة كرة عرضية من الجبهة اليمنى، ولكن موديست سددها برأسية بعيدا عن الثلاث خشبات، واستحوذ الأهلي على مجريات اللعب ولكن بدون خطورة على مرمى إنبي.

وصوّب مروان عطية كرة تجاه مرمى إنبي في الدقيقة 38 ولكن مرت أعلى العارضة، وهدد محمود كهربا مرمى الفريق البترولي بتصويبة في الدقيقة 38 تصدى لها الحارس، وعادت إلى مروان عطية، الذي أعاد تصويبها على المرمى ولكن بودي سمير تصدى لها مجددا، وأنقذ مرماه من فرصة مزدوجة للأهلي.

وأحرز محمود كهربا هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 44 من رأسية في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى إنبي بعد استقبال عرضية رائعة من طاهر محمد الذي راوغ مدافع الفريق البترولي ولعبها بطريقة رائعة على رأس كهربا، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

وفرض الأهلي سيطرته مجددا مع بداية الشوط الثاني وهدد مرمى إنبي في أكثر من كرة، ولكن يقظة الدفاع منعت الكرة من الوصول إلى مرمى بودي سمير، وصوّب كهربا كرة تجاه مرمى إنبي في الدقيقة 59، ولكن مرت بجوار القائم الأيسر للفريق البترولي، قبل أن يتعادل إنبي عن طريق يوسف لبيب في الدقيقة 60 الذي تابع تمريرة محمد حمدي.

وأجرى الأهلي تغييره الأول في الدقيقة 61 بنزول عمرو السولية بدلا من أحمد نبيل كوكا، وصوب السولية تسديد من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 64، ولكن بودي سمير أمسك بها، وأجرى الأهلي تغييرين بنزول وسام أبو علي ورضا سليم بدلا من مروان عطية وأنتوني موديست أمام إنبي في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

وسدد كهربا تصويبة في الدقيقة 72 ولكن الكرة وصلت في المكان المتواجد به حارس إنبي، وسجل كهربا هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 73 بعد استقبال تمريرة مميزة من محمد هاني من الجبهة اليمنى وسددها مباشرة على يمين بودي سمير.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال في الدفاع، ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وأفشة في الوسط، وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وأنتوني موديست في الهجوم.

وتواجد كل من: محمود متولي وأكرم توفيق ووسام أبو علي وأحمد عبد القادر ورضا سليم وعمرو السولية ومحمود الزنفلي وكريم فؤاد وكريم الدبيس، على دكة بدلاء الأهلي.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي: بودي سمير في حراسة المرمى، وأحمد كالوشا ومحمد حامد وأحمد صبيحة وعلي فوزي في الدفاع، وأحمد يوسف وأحمد العجوم ومحمد حمدي في الوسط، وأحمد نادر حواش وأحمد أمين قفة ورفيق كابو في الهجوم.