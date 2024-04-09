شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يرافق دلفى فى الصعود لدورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق القناة لكرة اليد إلى دورى المحترفين بعد الفوز على اتحاد الشرطة بنتيجة 27/21 فى الجولة الثالثة لدورة الصعود للمحترفين، ليلحق بفريق دلفى الذى حسم التأهل لدورى المحترفين مؤخرا.

وتختتم غدا الثلاثاء الجولة الأخيرة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2023/2024 بـ4 لقاءات قوية .

وتشهد الجولة الأخيرة بهذه المرحلة لقاءات بين كل من: البنك الأهلى مع هليوبوليس والزمالك مع الجزيرة وطلائع الجيش مع سموحة وسبورتنج مع الأهلى.

ويتصدر فريق الأهلى ترتيب المنافسة برصيد 43 نقطة، يليه الزمالك فى المركز الثانى برصيد 36 نقطة، ثم البنك الأهلى ثالثا برصيد 26 نقطة، ومن بعده سبورتنج رابعا برصيد 24 نقطة.



وباقى الجدول كالتالى:

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الجزاء حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.