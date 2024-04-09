ناقد رياضي: الأهلي يعاني من أزمة دفاعية واضحة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن الأهلي يعاني من أزمة دفاعية واضحة في المباريات الأخيرة، وطهرت في لقاء إنبي بشكل واضح، موضحًا بأن الفريق افتقد التركيز في الدقائق الأخيرة، وكولر ينظر إلى لقب الدوري أنه في المتناول.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "إنبي يقدم نتائج جيدة منذ بداية الموسم سواء مع تامر مصطفى أو المدرب الحالي السيد ياسين، وهو فريق بلا نجوم، وهي تجربة تستحق المتابعة، ورغم تقديم نتائج مميزة لكن رئيس النادي يؤكد دائما بأنه لا يهمه أمر المنافسة على المراكز المتقدمة".

وأضاف: "أحمد عبدالقادر أصبحت فرص استمراره مع الأهلي مستقبلا صعبة، وكهربا هو المهاجم رقم 1 في النادي الأهلي ثم وسام أبوعلي وبعده موديست".

وأكمل: "مواجهة الأهلي ضد مازيمبي ستكون صعبة للغاية، بعيدًا عن الأمور الآخرى، ومعظم المواجهات التي تقام الساعة الثالثة عصرا تكون قوية وليست سهلة بالنسبة للفرق المصرية".

وزاد: "جدول الدوري المصري لا يوجد له مثيل في العالم، هناك تفاوت واضح بين عدد المباريات بين كل الأندية المصرية".