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بسبب رونالدو.. إلغاء هدف تقدم النصر على الهلال (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

سجل جناح نادي النصر السعودي، أوتافيو، هدف التقدم في مرمى الهلال، لكن تم إلغاء الهدف بسبب .

وبعد عرضية من الجانب الأيمن، حاول رونالدو وضع قدمه وتسجيلها وهو في حالة التسلل، لتمر الكرة إلى أوتافيو الذي وضعها في المرمى.

وبعد اللجوء إلى تقنية الفيديو "var" تبين أن محاولة رونالدو للحاق بالكرة أثرت على ياسين بونو حارس الهلال.

ويلاقي النصر نظيره الهلال، ضمن مواجهات دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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