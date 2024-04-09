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"لا جديد".. الرابطة تكشف عدد الحضور الجماهيري لقمة الأهلي والزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف مصدر لموقع "الخليج 365" عدد الحضور الجماهيري لمباراة الأهلي والزمالك بالدوري المصري.

وأوضح المصدر أن سيتم السماح لحضور 20 ألف مشجع لكل المباريات بحد أقصى، ولكن حسب سعة الاستاد.

ويسمح لكل فريق 10 الآف مشجع وهذه ليست مخاطبات أو موافقات جديدة، أما بالنسبة لمواجهة الفريقين خارج مصر فتكون السعة الكاملة.

ويلتقي الأهلي والزمالك يوم الإثنين الموافق 15 أبريل، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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