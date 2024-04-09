"الريال ضد السيتي".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الأحد 7 أبريل 2024 عددا من المباريات الهامة، حيث يلاقي ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي، بجانب الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الريال للثأر من السيتي ومواصلة التقدم في الأدوار النهائية لدوري الأبطال، بينما يريد بايرن ميونخ تعويض الأداء السيئ في الدوري الألماني ضد أرسنال واقتراب خسارة اللقب لصالح ليفركوزن.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي ضد ريال مدريد - 9 مساء - beIN SPORTS 1

أرسنال ضد بايرن ميونخ - 9 مساء - beIN SPORTS 2

الدوري المصري

بيراميدز ضد الجونة - 10 ليلا - ontime sports1

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