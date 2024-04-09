الامارات | بطل الجوجيتسو الحميري.. أول إماراتي وخليجي يحصل على منحة «ينشينغ»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجمع البطل عبدالله سعيد الحميري، بين التميّز الأكاديمي والتفوق في رياضة الجوجيتسو، فهو صاحب الحزام الأزرق، والفائز بعدد من الميداليات في الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، وتخرج في جامعة نيويورك أبوظبي عام 2024، ونجح في الحصول على المنحة الدراسية التي تقدمها أكاديمية ينشينغ في جامعة بكين، ليكون أول إماراتي وخليجي يحصل على هذه المنحة المرموقة.

وقال الحميري: «ساعدتني رياضة الجوجيتسو في جوانب عدة، بفضل فوائدها المتنوعة على الناحيتين البدنية والذهنية، فهي تساعد على تعزيز الاسترخاء والتخلص من التوتر والضغوط النفسية، وترفع معدلات التركيز، وتمنح ممارسيها ملاذاً بعيداً عن ضغوط الدراسة المتواصلة، فضلاً عن رفع مستوى الذكاء، وتنمية القدرات التحليلية، لأنها تتطلب تعلم كيفية القيام بالحركات الفنية والتقنية، وكشف استراتيجية الخصم لإخضاعه».

وبدأ الحميري رياضة الجوجيتسو في صالة مبادلة أرينا وتدرب لمدة ثمانية أشهر، وحينها كان طالباً في جامعة نيويورك أبوظبي، ثم انتقل بعدها إلى الولايات المتحدة في إطار برنامج الجامعة حاملاً معه شغفه بتلك الرياضة، وواصل التدرب بشكل يومي في كل دولة سافر إليها، وشارك في بطولات عدة حقق خلالها ست ميداليات، من بينها ذهبيتان.

كما حظيَّ بفرص التدرب على رياضته المفضلة «الجوجيتسو» في جنيف وفرنسا، حيث فاز فيهما بميداليات تدعم مسيرته الناجحة مع اللعبة.

وقال الحميري: «بعد العودة إلى أبوظبي في عام 2022 تواصلت مع إدارة جامعة نيويورك أبوظبي، وطرحت عليهم فكرة تأسيس أكاديمية لتعليم الجوجيتسو في الجامعة، ومن هنا بدأ مشوارنا لإنشاء النادي في الجامعة واستقطاب الطلبة للانضمام والترويج للعبة، حيث قمتُ بتكوين فريق من خمسة أشخاص، كما دعونا البطلة العالمية شمّا الكلباني مرات عدة لتقديم ندوة في الجامعة والتحدث عن مزايا الجوجيتسو».

ونجح الحميري ورفاقه في تنمية رياضة الجوجيتسو وتطويرها في الجامعة، لتصبح رياضة رسمية يمارسونها تحت اسم فريق جامعة نيويورك أبوظبي، ما أتاح لهم المشاركة في البطولات المختلفة. ونجح الفريق في استقطاب المئات من الطلاب، حيث شاركوا في بطولات عدة، وحصدوا الميداليات في الدولة والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

عبدالله الحميري:

• الجوجيتسو ترفع مستوى الذكاء وتنمي القدرات التحليلية.

منحة ينشينغ الصينية

تُعد منحة ينشينغ من أفضل المنح الدراسية على مستوى العالم، حيث تشرف عليها الحكومة الصينية، ويتم قبول نحو 100 طالب فقط سنوياً من مختلف دول العالم، وينقسم برنامجها إلى عامين، الأول يتمحور حول الدراسة، والثاني حول البحث.

ويختص الحميري بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، ويركز على فهم السياسة الصينية ودورها العالمي، وتعالج أبحاثه كيفية الربط بين دول الخليج والصين بعد إنهاء دراسة المقررات التي تركز على الصين.