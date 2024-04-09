شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة توقع عقد رعاية مع اتحاد كرة اليد لمدة 3 سنوات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيى لطفي، عقد رعاية مع اتحاد كرة اليد لمدة 3 سنوات، على هامش التكريم الخاص بمنتخب مصر الحاصل على كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس.

وقد تم توقيع عقود رعاية المتحدة للرياضة مع اتحاد كرة اليد في حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومسئولى الشركة المتحدة برئاسة محمد يحيى لطفى، واتحاد اليد برئاسة محمد الأمين، والجهاز الفنى ولاعبى المنتخب الوطنى لكرة اليد.