"ضد أساطير أياكس".. دعوة أحمد حسن لحضور مباراة خيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجه كلارنس سيدورف لاعب ريال مدريد وميلان السابق، دعوة لأحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، للمشاركة في مباراة خيرية يوم 20 أبريل المقبل.

ويشارك في هذه المباراة العديد من الأساطير مثل سيدورف وديدييه دروجبا وميكاليلي وإريك أبيدال وديدا وفرانك دي بور وكان، ضد أساطير نادي أياكس يوم 20 أبريل، على ملعب الملعب الأولمبي بأمستردام.

وارتدى أحمد حسن قميص الأهلي والزمالك والإسماعيلي، بالإضافة إلى أندرلخت وبشكتاش، ولعب 184 مباراة مع منتخب مصر، سجل خلالها 33 هدفا.

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