شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مؤجلات الأهلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النادي الأهلي رحلته في الدفاع عن لقب بطولة الدوري والذي يحمله عن الموسم الماضي، وذلك بعدما تعادل الفريق الأحمر في مباراة الأمس أمام إنبي بهدفين لمثلهما، حيث غابت الانتصارات عن الفريق الأحمر خلال آخر مباراتين بالبطولة المحلية. س: ما هو ترتيب الأهلي في الدوري؟ ج:استقر النادي الأهلي في المركز العاشر بجدول مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة، بعدما خاض المارد الأحمر 9 مباريات، فاز في 5 لقاءات وخسر مباراة وحيدة وتعادل في 3 مواجهات آخرى، وسجل لاعبو الأهلي 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 هدفاً آخر. س: ما هي المباريات المؤجلة المتبقية للأهلي في الدوري؟ ج:يتبقى للنادي الأهلي 7 مباريات مؤجلة في بطولة الدوري بسبب انشغال الفريق الأحمر بخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا مؤخراً، وجاءت مؤجلات الأهلي أمام كل من: زد ـ الاتحاد السكندري ـ الزمالك ـ فاركو ـ الداخلية ـ طلائع الجيش ـ بيراميدز. س: ما هو موعد المباراة المقبلة للأهلي في الدوري؟ ج:يستعد الأهلى لمواجهة زد اف سى المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة س: ما هو ترتيب الأهلي في الدوري؟ ج:استقر النادي الأهلي في المركز العاشر بجدول مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة، بعدما خاض المارد الأحمر 9 مباريات، فاز في 5 لقاءات وخسر مباراة وحيدة وتعادل في 3 مواجهات آخرى، وسجل لاعبو الأهلي 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 هدفاً آخر. س: ما هي المباريات المؤجلة المتبقية للأهلي في الدوري؟ ج:يتبقى للنادي الأهلي 7 مباريات مؤجلة في بطولة الدوري بسبب انشغال الفريق الأحمر بخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا مؤخراً، وجاءت مؤجلات الأهلي أمام كل من: زد ـ الاتحاد السكندري ـ الزمالك ـ فاركو ـ الداخلية ـ طلائع الجيش ـ بيراميدز. س: ما هو موعد المباراة المقبلة للأهلي في الدوري؟ ج:يستعد الأهلى لمواجهة زد اف سى المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري . س: ماذا يحتاج الأهلي للسيطرة على صدارة الدوري؟ ج:يعتبر فريق بيراميدز صاحب المركز الرابع في الدوري، هو أقل الأندية التي لعبت عدد مباريات بواقع 13 لقاء، بعد النادي الأهلي الذي خاض 9 مباريات فقط، ويمتلك بيراميدز في رصيده 26 نقطة، ويحتاج النادي الأهلي للفوز في 4 مباريات على الأقل لضمان التفوق على بيراميدز في حال فوز الفريق السماوي بمؤجلاته، كما سيرفع الأهلي رصيده وقتها إلى 30 نقطة، يتخطى بهم إنبي صاحب صدارة الدوري في الوقت الحالي برصيد 28 نقطة. س: كم نقطة فقدها الأهلي في الدوري؟ ج:خاض النادي الأهلي 9 مباريات حتى الآن حصد خلالهم 18 نقطة فقط وفقد في المقابل 9 نقاط، كانت كفيله برفع رصيد المارد الأحمر إلى النقطة 27 نقطة ليكون في المركز الثاني بأقل عدد من المباريات.

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