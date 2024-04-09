استدعاء دي يونج وبيدري لقائمة برشلونة أمام باريس

ياسر رشاد - القاهرة - قرر المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة استدعاء الثنائي فرينكي دي يونج وبيدري، لمواجهة باريس سان جيرمان، في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

جاء استدعاء بيدري ودي يونج بعد تعافيهم من الإصابة التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية.

ويبحث تشافي خلال مواجهته لباريس سان جيرمان عن تحقيق الفوز والخروج بنتيجة إيجابية، في المباراة التي يشهدها ملعب حديقة الأمراء معقل الفريق الباريسي.

وشهدت قائمة برشلونة تواجد عددًا من اللاعبين الذين يُمثلون نقطة قوة وأسلحة هجومية للبلوجرانا وعلى رأسهم روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان؛ كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إينياكي بينيا، أسترالاجا.

خط الدفاع: رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز، ماركوس ألونسو، جوليس كوندي، باو كوبارسي، هيكتور فورت، أندرياس كريستينسن، جواو كانسيلو.

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز، أوريول روميو، سيرجي روبيرتو، إلكاي جوندوجان، مارك كاسادو.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، جواو فيليكس، فيتور روكي، لامين يامال، مارك جويو، فيران توريس.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق مواجهة العملاق الباريسي أمام البارسا في تمام التاسعة من مساء الغد الأربعاء، والتي يستضيفها ملعب حديقة الأمراء معقل البي إس جي.

وتُذاع المباراة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، والتي حصلت على حقوق بث الشامبيونزليج الأوروبي.