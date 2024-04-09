اتحاد جدة يعود من جديد ويجهز عرضا لصلاح

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ نادي اتحاد جدة تحركاته للتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويجهز اتحاد جدة عرضا مقابل 70 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع محمد صلاح في الميركاتو الصيفي المقبل بعدما حاول معه في الصيف الماضي بأكثر من عرض لكن ليفربول رفض التفريط فيه.

ويملك محمد صلاح عقدا مع ليفربول يمتد حتى يونيو عام 2025 ما قد يجعل النادي الإنجليزي يفكر في اغراءات النادي السعودي بضمه، قبل رحيله مجانا بعد عام.

وكان اتحاد جدة قدم أكثر من عرض في الصيف الماضي للتعاقد مع صلاح، ووصل آخر عرض إلى مبلغ 200 مليون جنيه لكن رفض كلوب بيعه.

وتابعت التقارير أن صلاح ليس الهدف الوحيد للدوري السعودي فقط، بل ترغب الأندية السعودية في التعاقد مع البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي وكاسيميرو ورافان ثنائي مانشستر يونايتد.