ثلاثي هجومي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام باريس

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد برشلونة لمواجهة قوية أمام نظيره باريس سان جيرمان، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.



ويدخل برشلونة موقعة باريس سان جيرمان بمعنويات مرتفعة، بعدما استعاد خدمات الثنائي فرينكي دي يونج وبيدري، بعد تعافيهم بشكل كامل من الإصابة التي تعرضوا لها.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام باريس سان جيرمان

ومن المتوقع أن يقود الثلاثي لامين يامال وربرت ليفاندوفسكي ورافينيا هجوم برشلونة أمام باريس سان جيرمان.

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: كانسيلو - كوبارسي - أراوخو - كريستينسن.

الوسط: كوندي- جوندوجان - دي يونج.

الهجوم: رافينيا - يامال - ليفاندوفسكي.

بينما جاءت قائمة برشلونة لمباراة باريس سان جيرمان؛ كالأتي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إينياكي بينيا، أسترالاجا.

الدفاع: رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز، ماركوس ألونسو، جوليس كوندي، باو كوبارسي، هيكتور فورت، أندرياس كريستينسن، جواو كانسيلو.

الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز، أوريول روميو، سيرجي روبيرتو، إلكاي جوندوجان، مارك كاسادو.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، جواو فيليكس، فيتور روكي، لامين يامال، مارك جويو، فيران توريس.