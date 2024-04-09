خطوة جديدة تقرب محمد صلاح من الدوري السعودي

أصبح الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، قريبًا من الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت تقارير صحفية أن مايكل إدواردز مدير العمليات الجديد في نادي ليفربول الإنجليزي، منح موافقة بشكل مبدئي على انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي.

وكان نادي الاتحاد السعودي قد أبدى رغبته في التعاقد مع محمد صلاح، خلال الفترة الماضية، وتقدم بعرض بقيمة 150 مليون يورو.

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ويلعب محمد صلاح في صفوف ليفربول الإنجليزي منذ صيف عام 2017، بعد انتقاله قادمًا من روما الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو.

وأشارت شبكة “توك سبورت” البريطانية، أن مايكل أدواردز، وافق بشكل مبدئي على مغادرة محمد صلاح، لصفوف ليفربول في الصيف المقبل، وذلك من أجل تحقيق أعلى عائد مادي.

وأكدت أن الاتحاد السعودي على الاستعداد لتوفير عرض بقيمة 70 مليون إسترليني من أجل الحصول على خدمات النجم المصري في الصيف المقبل.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2025، أي يحق له في شهر يناير المقبل التوقيع لأي فريق مجانا.