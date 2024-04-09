النصر السعودي يمدد عقد رونالدو 3 مواسم

أكد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، أن الاسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي مدد عقده مع العالمي.

وكان رونالدو صاحب الـ39 عامًا، قد انضم إلى نادي النصر السعودي خلال الميركاتو الشتوي 2023، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعقد لمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو تقريبا.

وقال الصرامي في تصريحات تليفزيونية: “علمت من المقربين والداعمين لنادي النصر من الملاك وغيرهم، أن عقد رونالدو مستمر مع النصر حتى نهاية 2025”.

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وتابع: “هناك رغبة جامحة من كافة الأطراف، بتمديد عقد الاسطورة البرتغالية لمدة سنة، خاصة أن النصراويين الآن على قدم وساق وقطعوا شوط طويلا في المفاوضات مع الإسباني فرناندو هييرو لمنصب المدير الرياضي للنادي بطلب من رونالدو”.

واختتم: “إذا تمت صفقة هيرو بالفعل، سيقوم رومالدو بتمديد عقده حتى عام 2027، وليس لمدة سنة واحدة فقط بل موسمان”.