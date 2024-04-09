ليفربول يستعيد رباعي الفريق قبل أسابيع الحسم

شهد مران فريق ليفربول الإنجليزي، عودة الرباعي المصاب في تدريبات اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة أتالانتا في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره أتالانتا الإيطالي، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي، على ملعب “أنفيلد” معقل الريدز، الخميس القادم.

وظهر في تدريب الثلاثاء رباعي الفريق أليسون بيكر وديوجو جوتا وترينت ألكسندر أرنولد وستيفان بايتيتش الغائبون منذ فترة طويلة.

ويبدو من الصعب لحاقهم لمباراة أتالانتا، ولكن يمكن أن يظهر بعضهم في مباراة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي يوم الأحد القادم.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي رفقة أرسنال الذي يتفوق بفارق الأهداف.

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وكلاهما يبتعد بنقطة واحدة فقط عن حامل اللقب مانشستر سيتي.

ويتبقى 7 جولات فقط ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين أصحاب أقوى خطوط الهجوم في الدوري، ليفربول (72 هدفا)، سيتي (71 هدفا)، أرسنال (75 هدفا).