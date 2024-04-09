شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يبدأ المرحلة الثانية من تأهيل مزق العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمد صبحي حارس مرمى الزمالك خوض المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص به بعد الإصابة التي تعرض لها بمزق في العضلة الضامة.

وخضع صبحي لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة الماضية، وبدأ في مران اليوم خوض تدريبات بالجرى حول الملعب على هامش مران اليوم، بعد خوض فقرة في صالة الجيمانيزيوم.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تخصيص فقرة بدنية قوية للاعبين، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة بجانب تدريبات تقوية للعضلات باستخدام الأدوات الخاصة بصالة الجيمانيزيوم والتي تم اصطحابها داخل أرض الملعب.

ويحرص الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعدما خاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة مودرن فيوتشر الأخيرة بصورة أساسية ، تدريبات استشفائية خلال مران أمس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.