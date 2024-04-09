7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 9 / 4 / 2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، رابطة الأندية تتواصل مع الشركة الإنجليزية لاستلام درع الدوري الجديد، والأهلي يُغري محمد عبد المنعم بالفئة الأولى وتسهيل الاحتراف لتمديد عقده.

رابطة الأندية تتواصل مع الشركة الإنجليزية لاستلام درع الدوري الجديد

تتواصل رابطة الأندية المصرية المحترفة ، مع الشركة الإنجليزية المتخصصة لتحديد موعد استلام درع الدوري المصري الجديد الذي يتم تصميمه حاليا علي أن يتسلمه الفريق صاحب اللقب نهاية الموسم.

الأهلي يُغري محمد عبد المنعم بالفئة الأولى وتسهيل الاحتراف لتمديد عقده

يجري مسئولو النادي الأهلي مفاوضات مع محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر، من أجل حسم ملف تجديد عقده خلال الفترة الحالية، لاسيما وأن عقد اللاعب ينتهي مع ناديه بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل بدون الرجوع إلى إدارة ناديه.

محمد عواد يقترب من تجديد عقده مع الزمالك.. اعرف التفاصيل

اقترب محمد عواد لاعب فريق الزمالك من تجديد تعاقده مع الفريق، بعد الإصابة التى تعرض لها محمد صبحى حارس الأبيض، والتى تم تشخيصها مزق فى العضلة الضامة، وهو ما يعنى غياب الحارس عن الفريق، بالإضافة إلى اقتراب صبحى من الانتقال الى بيراميدز وفقا للتقارير التى يتم تداولها عن موقف اللاعب من الاستمرار مع الأبيض من عدمه.

الأهلى يحارب ضغط المباريات بسياسة التدوير ويمنح البدلاء الفرصة فى الدوري

يستمر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى في سياسة التدوير بين لاعبي المارد الاحمر في ظل ضغط المباريات وخوض مباراة كل 72 ساعة، لاسيما وأنه يرتبط بخوض عدد كبير من المباريات في الفترة الحالية ما بين الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا، ويرغب في منح الفرصة لبعض اللاعبين البعيدين عن المشاركة.

فيتوريا يرفض سحب شكواه ضد اتحاد الكرة رغم حصوله على جزء من الشرط الجزائي

يرفض روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر سحب شكواه من الفيفا رغم حصوله علي جزء من الشرط الجزائي بجانب راتب شهر يناير الماضي متمسكا بالحصول علي الشرط الجزائي كاملا .

المتحدة للرياضة توقع عقد رعاية مع اتحاد كرة اليد لمدة 3 سنوات.. صور

وقعت الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيى لطفي، عقد رعاية مع اتحاد كرة اليد لمدة 3 سنوات، على هامش التكريم الخاص بمنتخب مصر الحاصل على كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس.

محمود الأسود أول صفقات الزمالك فى الصيف

أتم مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، الاتفاق مع محمود الأسود لاعب فريق الكرامة السورى، للانضمام لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفى، خاصة أن الزمالك سبق وتفاوض مع اللاعب لتدعيم الفريق الأبيض خلال الانتقالات الشتوية، إلا أن المفاوضات لم تكتمل فى ظل كثرة الصفقات التى أبرمها النادى فى يناير.