شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية لمصطفى شلبى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع مصطفى شلبى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى فحوصات طبية وأشعة للاطمئنان على حالته بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرا خلال مباراة مودرن فيوتشر بالكونفدرالية.

مصطفى شلبي تعرض للإصابة بكدمة في "الضلوع" خلال مواجهة مودرن فيوتشر باياب ربع نهائي الكونفدرالية، وقام الجهاز الطبي بوضع برنامج تأهيلى وعلاجى للاعب، لتنفيذه بصالة الجيمنزيوم، إلا أن الفحوصات ستحدد البرنامج التأهيلي الخاص به، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.