رودريجو: مواجهة السيتي غيرت حياتى الكروية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رودريجو جوس، مهاجم ريال مدريد الإسباني، أن مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي غيرت حياته الكروية بالكامل.



وكان رودريجو قد نجح في قيادة ريال مدريد لريمونتادا تاريخية أمام السيتي في ملعب الريال سنتياجو بيرنابيو، ليفوز بنتيجة 4/3، ويتأهل لنهائي المسابقة، بعد تسجيله هدفين في هذا اللقاء.

تصريحات رودريجو

تحدث رودريجو في تصريحات صحفية قبل مواجهة مانشستر سيتي الليلة، حيث قال: "بعد تلك البطولة، أصبحت هناك رقابة لصيقة عليّ من قبل المدافعين".

وأكمل: "لم أعد أتحرك بحرية، المدافعون يراقبونني ولا يتركونني أبدًا، حتى لو كانت الكرة في حوزة أحد زملائي".

وأردف: "مواجهة السيتي في 2023 غيرت أشياءً كثيرة في حياتي، لقد تغير وضعي في كرة القدم كثيرًا بعد هذين الهدفين، وبدأ الناس ينظرون إليّ بعيون مختلفة".

بينما تطرق للحديث عن نقاط قوة وضعف السيتي، فقال: "لا يوجد لديهم أي لاعب بمستوى سيئ، فهم ينجحون في السيطرة والتحكم في المباريات، مواجهة فريق بيب جوارديولا هي التحدي الأصعب".