شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز ومرتجى وزيزو والمثلوثى فى مقدمة الحاضرين عزاء محمد مدحت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم مساء اليوم الثلاثاء عزاء محمد مدحت المعد البدني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمسجد الحامدية الشاذلية ، وجاء في مقدمة الحاضرين للعزاء، البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، وأفراد جهازه المعاون، و أحمد مجدي المدرب المساعد، وعبد الواحد السيد مدير الكرة، والدكتور محمد أسامة، و أحمد مصطفي زيزو، وحمزة المثلوثي، وسيد نيمار، ومهاب ياسر، وأشرف روقا، ويوسف أسامة نبيه.

كما حرص خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على الحضور لتقديم واجب العزاء.

كما حضر حازم إمام عضور مجلس ادارة اتحاد الكرة، ومدحت عبد الهادي، ومحمد عبد الله، ومعتمد جمال مدرب الزمالك السابق، وعبد الله جورج مستشار مجلس الادارة، واحمد جلال إبراهيم.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، أعلن حالة الحداد داخل مقر القلعة البيضاء لمدة ثلاثة أيام، على الراحل محمد مدحت، الذي وافته المنية مساء الخميس الماضي إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني والجهازان الطبي والإداري ولاعبو الفريق بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.



أحمد جلال ابراهيم



احمد سليمان



أحمد غانم سلطان



أحمد مجدى



إمام (1)



إمام (2)



إمام عاشور



حسام عبد المجيد



حسن مصطفى ويوسف أسامه نبية



روقا



زيزو وحازم إمام



زيزو وعبد الواحد السيد



طارق مصطفى مدرب البنك الأهلى



عمر جابر



معتمد جمال



وصول إمام عاشور