شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 9 / 4 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 9 / 4 / 2024 العديد من الاخبار الهامة على رأسها نجوم الكرة المصرية يقدمون واجب العزاء فى محمد مدحت المعد البدنى لفريق الزمالك على رأسهم إمام عاشور لاعب وسط الأهلى ، وأحمد رفعت لاعب وسط مودرن فيوتشر يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية لقضاء العيد بجانب أسرته .

إمام عاشور والونش وعمر جابر و سليمان في عزاء محمد مدحت .. صور

تواجد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي و عمر جابر و محمود الونش ثنائي الزمالك و أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء في عزاء محمد مدحت المعد البدني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،، بمسجد الحامدية الشاذلية.

أحمد رفعت يغادر المستشفى منذ قليل بعد تحسن حالته لقضاء العيد مع أسرته

غادر منذ قليل أحمد رفعت لاعب فيوتشر المستشفى بعد موافقة الأطباء المعالجين له بمغادرة المستشفى اليوم الثلاثاء، حيث يقضى اللاعب العيد في منزله مع استمراره تحت الملاحظة الطبية، وذلك بعد تحسن نتائج الكلى.

آليو ديانج يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية في برنامجه التأهيلي بعد العودة للأهلى

بدأ المالي اليو ديانج لاعب خط وسط النادى الاهلي تنفيذ المرحلة الثانية في برنامجه التأهيلي للتعافي من جراحة تنظيف الركبة بعد عودة اللاعب للقاهرة من بلاده عقب تلقي العزاء في والده الذي غادر عالمنا منذ أيام قليلة

جوميز يشيد بـ"دونجا" فى جلسة خاصة ويمنح تعليمات فنية

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق على هامش مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي.

فحوصات طبية لمصطفى شلبى فى الزمالك

يخضع مصطفى شلبى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى فحوصات طبية وأشعة للاطمئنان على حالته بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرا خلال مباراة مودرن فيوتشر بالكونفدرالية.

اتحاد اليد يحدد 17و21 مايو موعدا لبلاى أوف نهائى دورى المحترفين بين الأهلى والزمالك

حدد مسئولو اتحاد كرة اليد يومى 17و21 مايو القادم موعدا لمواجهتى بلاى أوف نهائى دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2023/2024 بين الأهلى والزمالك .

أحمد غانم سلطان: نصف لاعبى الزمالك أفطروا بين شوطى مباراة بأفريقيا بسبب الحرارة

كشف أحمد غانم سلطان نجم الزمالك السابق، عن أصعب اللحظات التي عاشها مع الفريق الأبيض خلال خوض المباريات في شهر رمضان وخاصة مباريات أفريقيا التي يتم لعبها أثناء الصيام.

محمد صبحى يبدأ المرحلة الثانية من تأهيل مزق العضلة الضامة

بدأ محمد صبحي حارس مرمى الزمالك خوض المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص به بعد الإصابة التي تعرض لها بمزق في العضلة الضامة.

بيراميدز يكشف عن قميصه الثالث فى مواجهة الجونة الليلة.. صور

كشف نادي بيراميدز عن قميصه الثالث للموسم الحالي بشكل رسمي، عبر صفحاته الرسمية للتواصل الاجتماعي، وجاء الإعلان قبل ساعات عن ظهور القميص بصورة رسمية خلال مباراة الجونة في الدوري الليلة على استاد الجونة.