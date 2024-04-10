شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلى فى مرتبط اليد 2004 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك مواليد 2004 مرتبط على نظيره الأهلى بنتيجة 33/31، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر الدورى للموسم الحالى.

وحدد مسئولو اتحاد كرة اليد يومى 17 و21 مايو القادم موعدا لمواجهتى بلاى أوف نهائى دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2023/2024 بين الأهلى والزمالك. وفى حالة اللجوء لمباراة فاصلة ، ستقام يوم 24 من نفس الشهر القادم.

ومن المقرر أن يغادر خلال الأيام المقبلة بعثتا الأهلى والزمالك إلى الجزائر لخوض منافسة بطولتى السوبر وكأس الكؤوس الأفريقية.