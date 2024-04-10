"سؤال لندني".. هل يتحمل آرسنال ضغوط "الأبطال" والبريميرليغ؟

الرياص - اسماء السيد - لندن : انتزع بايرن ميونيخ الألماني تعادلاً ثميناً 2 - 2 من مضيفه آرسنال الانكليزي الثلاثاء على ستاد الامارات في شمال لندن في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، ما يمنحه أفضلية نسبية لبلوغ الدور نصف النهائي عندما يستضيف مباراة الاياب على ملعبه الاسبوع المقبل.

ضغوط ذهنية وبدنية

وفي ظل هذه النتيجة التي لا يمكن اعتبارها إيجابية للفريق اللندني، أصبح السؤال الذي كان مؤجلاً، "هل يستطيع آرسنال المنافسة على لقب البريميرليغ ودوري الأبطال معاً؟"، بالطبع هي مهمة شاقة للغاية على الأندية الإنكليزية على وجه التحديد، نظراً لصعوبة وقسوة المنافسة على اللقب المحلي، مما يجعل الفريق يواجه ضغوطاً بدنية وذهنية هائلة في حال كان يرغب في مواصلة القتال محلياً وقارياً.

مان سيتي فعلها الموسم الماضي، ونجح في الجميع بين لقبي الدوري الإنكليزي ، ودوري الأبطال، وهو انجاز استثنائي للغاية، فقد فعلها مان يونايتد قبل سنوات طويلة، مما يعني أنه ليس بالأمر المعتاد، ولكن كتيبة أرتيتا لاتزال في قلب المنافسة على اللقبين على أي حال، وإن كان لقب الدوري يشكل أولوية قصوى لعشاق "المدفعجية" فهو اللقب الغائب منذ عام 2004.

أحداث المباراة

افتتح بوكايو ساكا التسجيل لارسنال (12) ورد بايرن بهدفين عن طريق سيرج غنابري (18) وهاري كاين (32 من ركلة جزاء)، قبل ان يدرك البديل البلجيكي لياندرو تروسار التعادل لارسنال (76).

خاض بايرن ميونيخ المباراة في غياب انصاره بسبب قرار الاتحاد الاوروبي للعبة بمعاقبته على رمي جمهوره مقذوفات نارية خلال مباراته ضد لاتسيو الايطالي على ملعب اليانز ارينا في اياب ثمن النهائي.

واجرى مدرب ارسنال الاسباني ميكل ارتيتا تبديلين على التشكيلة التي خاضت المباراة ضد برايتون (3 صفر) في الدوري المحلي نهاية الاسبوع الماضي، بحلول الجناح البرازيلي غابريال مارتينيلي بدلا من مواطنه المهاجم غابريال جيزوس، بالاضافة الى مشاركة الظهير الايسر البولندي ياكوب كيويور بدلا من الاوكراني اولكسندر زينتيشنكو.

في المقابل، عاد الحارس مانويل نوير بين الخشبات الثلاث بعد غيابه عن صفوفه فريقه منذ النافذة الدولية.

البايرن ليس في أفضل أوقاته

لم يدخل بايرن اللقاء وهو في أفضل حالاته، حيث يتخلّف في الدوري الألماني بفارق 16 نقطة عن باير ليفركوزن المتصدر بعد الهزيمة المحرجة السبت أمام هايدنهايم (2 3).

في المقابل، يتصدر ارسنال ترتيب الدوري الانكليزي بفارق الاهداف عن ليفربول، وهو يخوض ربع النهائي للمرة الاولى منذ عام 2010 حين انتهى مشواره على يد برشلونة الإسباني، علما أنه خرج على يد النادي البافاري في ثمن النهائي أعوام 2017 و2014 و2013 و2005.

كانت التسديدة الاولى الخطيرة لارسنال عن طريق مارتينيلي مرت الى جانب القائم (7).

ونال الظهير الكندي الفونسو ديفيس بطاقة صفراء لارتكابه خطا ضد ساكا وسيغيب عن مباراة الاياب.

ونجح ارسنال في افتتاح التسجيل عندما تلقى يوكايو ساكا الكرة داخل المنطقة فسار بها خطوتين قبل ان يسددها لولبية بعيدا عن متناول نوير (12).

وكاد المدافع بن وايت يضيف الهدف الثاني عندما انفرد بنوير لكن الاخير تصدى لمحاولته ببراعة (16).

وارتبك مدافع ارسنال البرازيلي غابريال من خروج حارس مرماه الاسباني دافيد رايا من مرماه، فشتت الكرة عشوائيا ليشن بايرن ميونيخ هجمة خاطفة وصلت فيها الكرة الى ليون غوريتسكا الذي مرر كرة بينية باتجاه غنابري مهاجم ارسنال السابق الذي سدد بين ساقي رايا (18).

ثم ازدادت الامور سوءا بالنسبة الى ارسنال عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لبايرن اثر مجهود فردي رائع للوروا سانيه وخطأ عليه من قبل المدافع الفرنسي ويليام صليبا، فانبرى لها هاري كاين بنجاح.

وخاض كاين مهاجم توتنهام السابق 20 مباراة ضد ارسنال ورفع رصيده في مرماه الى 15 هدفا.

ودخل ارسنال الشوط الثاني محاولا ادراك التعادل لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي جيد من قبل الفريق البافاري فلم يصنع الكثير من الفرص.