شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة أسامة جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى المنيرى، رئيس الجهاز الطبى بنادى بيراميدز، عن تعرض أسامة جلال مدافع الفريق لإصابة على مستوى الفخذ خلال مباراة الجونة فى الدورى الممتاز.

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على الجونة بأربعة أهداف دون مقابل على استاد خالد بشارة بالجونة، ليحصد الفريق ثلاث نقاط غالية، واعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري.

وأوضح الطبيب أن الجهاز الفنى فضل خروج أسامة جلال بعد الإصابة فى الشوط الثانى من لقاء الجونة، مشددا على أنه سيخضع لفحوصات طبية إضافية بعد انتهاء الراحة السلبية التى منحها الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش للاعبين لمدة يومين قبل العودة للتدريبات، بداية من يوم الجمعة المقبل استعدادا للقاء المقاولون العرب المحدد له يوم الاثنين 15 أبريل الجارى فى الدورى.