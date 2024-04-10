الامارات | الوصل يُطرب جماهيره ويجدد سجلات الأرقام القياسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا يكتفي فريق الوصل في كل أسبوع بتحقيق الانتصارات في حملته للفوز بلقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، لكنه أيضاً يطرب جماهيره بتقديم أداء ثابت ومستوى مقنع يحطم به الأرقام القياسية التي أصبحت عادة «الإمبراطور». وشهدت الجولة 18 التي اختُتمت أول من أمس، فوز الوصل على عجمان 4-1، وتقديم النصر خدمة للوصل بالفوز على مطارده العين، وصعود شباب الأهلي للوصافة بعد الفوز على الجزيرة.. وقد برزت ثمانية مشاهد لافتة خلال الجولة:

الوصل ينافس تاريخه

في الوقت الذي يقترب فيه الوصل من تحقيق لقب الدوري في النسخة الحالية فإن نتائجه تتحدث عن نفسها، إذ أصبحت المرة الأولى في تاريخ «الإمبراطور» في دوري المحترفين التي يحقق فيها ثمانية انتصارات متتالية، علماً بأن الفريق في المجمل لم يتذوق طعم الهزيمة في 18 مباراة متتالية (15 فوزاً و3 تعادلات)، وهو رقم قياسي تجاوز به رقم الجزيرة الذي لم يخسر في 17 مباراة بموسم 2010-2011، والشارقة الذي لم يخسر في 17 مباراة أيضاً بموسم 2018-2019.

سلاح جديد لشباب الأهلي

طوّر فريق شباب الأهلي سلاحاً جديداً خلال الموسم الحالي نجح من خلاله في تحقيق الانتصارات أمام منافسيه، إذ إنه أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف المبكرة، وتحديداً في ربع الساعة الأولى من زمن المباراة (10 أهداف)، كما أنها المرة الثانية التي يسجل فيها «فرسان دبي» ثلاثية في مرمى الجزيرة في أول نصف ساعة بعد مباراة الجولة الثانية في نسخة 2018-2019.

أداء مقلق لعيسى وخصيف

قدم حارسا المنتخب الوطني خالد عيسى وعلي خصيف مستوى مقلقاً للغاية خلال الجولة، إذ استقبلت شباك الأول ثلاثة أهداف في مواجهة النصر التي انتهت بخسارة العين 1-3، وفي المقابل اهتز مرمى الثاني بثلاثة أهداف أيضاً في المواجهة التي خسرها فريقه الجزيرة أمام شباب الأهلي 2-3.

هل خرج العين من السباق؟

فشل العين في تحقيق الانتصار للمباراة الثانية على التوالي بتعادله مع الشارقة وخسارته أمام النصر، ليتراجع إلى المركز الثالث بفارق 13 نقطة مع الوصل المتصدر قبل ثماني جولات من خط النهاية علماً بأن لديه مباراة مؤجلة مع الجزيرة، لكن الأداء المهزوز الذي بدأ يقدمه وصدمة الخروج من كأس رئيس الدولة وانشغاله بلقاء الهلال السعودي في أبطال آسيا قد تبعده عن سباق اللقب.

تاعرابت قيمة فنية متجددة

لا تمضي جولة لفريق النصر إلا ويكون للمغربي عادل تاعرابت تأثير إيجابي فيها، فخلال لقاء العين سجل اللاعب الهدف الأول وأسهم في الثاني وصنع الثالث، واللافت أنه في المجمل أحرز خمسة أهداف وصنع خمسة أيضاً ولديه 25 تمريرة مؤثرة.

ركلات جزاء إنييستا

سجل لاعب وسط فريق الإمارات، الإسباني المخضرم أندريس إنييستا، هدفه الرابع بقميص «الصقور» وكان في شباك الشارقة من علامة الجزاء، لكن تأثير اللاعب لا يتعدى ضربات الجزاء إذ إنه أحرز منها ثلاثة من أصل أهدافه الأربعة، علماً بأنه اكتفى بصناعة هدف واحد فقط.

الجزيرة يتراجع بسرعة

لا يصدق مشجعو الجزيرة أن فريقهم الذي ظل ضمن قائمة «القوة التقليدية» المرشحة للفوز باللقب يمكن أن يمر بكل هذا التراجع، فالفريق الذي استغنى أمس عن المدرب الروماني ميريل رادوي لم يحقق الانتصار منذ بداية عام 2024، (خسر 4 وتعادل 1)، ويحتل حالياً المركز الثامن برصيد 21 نقطة فقط من 17 مباراة.

دوامة الهبوط تتسع

الصراع على البقاء لا يقل إثارة عن صراع الصدارة، فبنهاية الجولة 18 وتعادل الإمارات (9 نقاط) وتعثر عجمان (17 نقطة) وخورفكان (17 نقطة) فإن الأمور تسير في طريق أكثر تعقيداً، في وقت أصبح فيه حتا صاحب المركز الأخير (5 نقاط) يحتاج إلى معجزة لتفادي الهبوط.