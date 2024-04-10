عودة رباعي ليفربول أمام أتالانتا في الدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى ليفربول الإنجليزي أنباء سارة قبل مواجهة أتالانتا الإيطالي يوم الخميس المقبل، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، على ملعب "أنفيلد"، بجانب المواجهات الحاسمة في الدوري الإنجليزي.

وسيعود الرياعي ألكسندر أرنولد، أليسون بيكر، ستيفان باجسيتيتش، وديوجو جوتا للمشاركة في تدريبات ليفربول ، بعد شفائهم من الإصابة.

محمد صلاح الأعلى أجرا في العالم بعد اقترابه من الدوري السعودي

ترددت أنباء صحفية، عن اقتراب محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي من الرحيل إلى الدوري السعودي خاصة بعد رحيل الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز بنهاية الموسم الجاري.



وكشفت شبكة "HTIC" أن مايكل إدواردز المدير التنفيذي لنادي ليفربول، مقتنع بضرورة بيع عدد من اللاعبين الكبار في السن ومن بينهم محمد صلاح، والتعاقد مع صفقات صغيرة في السن، لبناء فريق جديد خاصًة أن يورجن كلوب المدير الفني للريدز سيرحل بنهاية الموسم.



وتابعت الشبكة أن المدير التنفيذي لنادي ليفربول مايكل إدواردز أن بيع محمد صلاح الصيف المقبل سوف يجلب للنادي مبلغًا ضخمًا في ظل الاهتمام السعودي الكبير بضمه، وهو ما يستطيع النادي الاستفادة منه والتعاقد مع بدائل له، وأن النادي الإنجليزي مستعد لبيع اللاعب هذا الصيف، والوجهة الأكثر ترجيحًا للنجم المصري ستكون اتحاد جدة السعودي.



كما كشفت شركة HITC انه من المقرر أن يصبح محمد صلاح اللاعب الأعلى أجرًا فى العالم، حيث من المتوقع أن يتجاوز راتب كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودى الذى يحصل على 3 ملايين إسترلينى أسبوعيًا.