شكرا لقرائتكم خبر عن عودة السعيد وماهر وجعفر للزمالك أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الثلاثى عبد الله السعيد، ناصر ماهر، وسيف فاروق جعفر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، للظهور مع الفريق فى مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى، بعد التغيب عن مواجهتى فيوتشر في ذهاب و إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، لعدم القيد الأفريقي مع الزمالك.

وتغيب عبد الله السعيد وناصرماهر وسيف جعفر عن مباراتى الزمالك أمام مودرن فيوتشر بربع نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، لمشاركتهم مع أنديتهم السابقة في البطولات الأفريقية، حيث شارك عبد الله السعيد و سيف جعفر مع بيراميدز في دورى الأبطال، بينما شارك ناصر ماهر مع فيوتشر في الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.