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إبراهيم فايق يعلن رحيله عن «أون تايم سبورتس».. ووسائل إعلام تكشف الوجهة الجديدة

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الشارقة - اميمة ياسر -    

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق، رحيله عن قنوات "أون تايم سبورتس"، بعد رحلة عمل استمرت لمدة 5 سنوات.

وعبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، كتب فايق" "الرحلة هي الكنز.. والكنز عشرة وصحاب لقيتهم في جمهور التالتة.. مؤمن أن مفيش حاجة في الدنيا بتدوم بس اللي بيدوم المحبة والسيرة الحلوة".

وأضاف الإعلامي: "أنا اتشرفت اني دخلت المتحدة من ٥ سنين.. اجتهدت قدر ما مكنني ربي والحمدلله أصبت وأخطأت وكان ربنا دايما معايا. ولأن لكل مشوار محطة بيقف فيها، فمشواري مع جمهور التالتة بيقف النهاردة والحقيقة وأنا بودع أون تايم سبورت هيفضل في رقبتي دين كبير ليها بسبب النجاح اللي وصلت له من خلالها".

وتابع: "شكرا جزيلا للأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، شكرا للأستاذ أسامة الشيخ رئيس قطاع بالمتحدة، شكرا لأستاذ ألبيرت شفيق رئيس قطاع التلفزيون، شكرًا لحبايبي وزمايلي وإخواتي في الإعداد والإخراج والإنتاج والإضاءة والإكسسوار والتشغيل والتنفيذ.. هتوحشوني.. ويعلم ربنا مأثر فيا قد إيه أني مش هشوفكم زي ما كنت متعود".

واختتم إبراهيم فايق: "وأخيرا شكرا كبييييرة لك أنت عزيزي المشاهد والمتابع العظيم صاحب الفضل الأول والأخير بعد ربنا.. هتوحشني وإن أراد ربنا هنتقابل في محطة جديدة.. ونكمل المشوار سوا".

وكشفت وسائل إعلامية عن بعض التفاصيل بشأن الوجهة الأقرب للإعلامي إبراهيم فايق، بعد رحيله عن قنوات "أون تايم سبورتس".

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصادر له قولها إن وجهة إبراهيم فايق بعد رحيله عن قنوات أون تايم سبورتس، ستكون صوب إحدى القنوات .

ورجحت المصادر أن تكون قنوات SSC السعودية، هي الوجهة الأقرب للإعلامي إبراهيم فايق.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعة قنوات MBC مصر ستكون هي الأخرى وجهة محتملة لـ فايق بعد انتهاء رحلته، مع أون تايم سبورتس.

يشار إلى أن قنوات SSC السعودية، ضمت في الفترة الماضية، عددا من الإعلاميين والمحللين والمعلقين المصريين، علمًا بأنها الناقل الرسمي لمنافسات الدوري السعودي بشكل حصري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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