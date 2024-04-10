تطورات مثيرة بخصوص انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي

كشف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، عن تطورات جديدة بخصوص انتقال الجناح المصري محمد صلاح نجم ليفربول إلى الدوري السعودي.

وكانت عدة تقارير أفادت، بأن ناديي الاتحاد والهلال بدوري روشن السعودي يكثفات مفاوضاتهما من أجل التعاقد مع محمد صلاح في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن العروض المقدمة من الزعيم والعميد لضم الفرعون المصري تبلغ قمتها 70 مليون جنيه إسترليني.

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ويمتد عقد قائد منتخب مصر مع ناديه ليفربول حتى يونيو صيف الموسم المقبل 2025.

وأكد فابريزيو رومانو، في تصريحات عبر شبكة “Caught Offside”، على عدم وجود أي عروض سعودية خلال الوقت الحالي التعاقد مع محمد صلاح.

وأوضح: “الاهتمام السعودي بضم هداف ليفربول لا يزال قويًا، لكنهم يرون أن هذا التوقيت من الموسم ليس مناسبًا لتقديم العروض ولا حتى المفاوضات الشفهية”.