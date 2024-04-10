شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يجدد الثقة فى محمد عواد بعد التأهل لنصف نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الثقة في محمد عواد حارس مرمى الفريق بعد تأهل الفريق إلى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على فيوتشر 2-1.

ويحرص جوميز على منح الثقة للحارس رغم الخطأ الذى ارتكبه في مباراتى الذهاب و العودة امام مودرن فيوتشر، والذى تسبب في تقدم فيوتشر بهدف ، قبل أن يدرك أحمد حمدى هدف التعادل لفريقه.

ويعقد المدير الفني جلسة مع الحارس لتحفيزه معنويا، ومطالبته بالتركيز في المباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.