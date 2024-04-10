كلوب: هدفي ترك ليفربول في وضع جيد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، أسباب استمراره مع الريدز طيلة السنوات الماضية.



وكان ليفربول قد قام بتعيين يورجن كلوب مع منتصف العقد الماضي، لينجح في تسطير تاريخ مع النادي الإنجليزي.

وعلق المدرب الألماني على أسباب استمراره لفترة طويلة مع ليفربول، وذلك خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة أتالانتا في الدوري الأوروبي، غدًا الخميس، حيث قال: "نجحت في تحقيق ما كنت أسعى إليه مع الفريق، وكل ما كام يشغلني هو ترك ليفربول في حالة أفضل مما كانت عليه عندما تم تعييني".

وأضاف الألماني: "حاولت القيام بذلك من خلال خلق ثقافة وعقلية جديدة بين لاعبي ليفربول، الأمر لا يعتمد على المدير الفني فقط، حتى أصبحت النتائج أفضل".

بينما تطرق للحديث عن احتجاج جماهير ليفربول بسبب ارتفاع تذاكر المباريات، فقال: "بالتأكيد أتفهم مخاوفهم، فهذا أمر صعب من وجهة نظري، نريد أن تكون المدرجات متاحة للجميع".

الجدير بالذكر أن يورجن كلوب قرر الرحيل عن ليفربول مع نهاية الموسم الجاري.