تريزيجيه مطلوب في الدوري الإنجليزي

بات الدولي المصري محمود حسن “تريزيجيه”، المحترف ضمن صفوف طرابزون التركي قريبًا من العودة مرة ثانية إلى الدوري الإنجليزي.

وكان تريزيجيه صاحب الـ29 عامًا قد انضم إلى صفوف طرابزون سبور قادمًا من أستون فيلا في صيف 2022 مقابل، 3 ملايين جنيه إسترليني.

ويرتبط النجم المصري مع ناديه التركي بعقد حتى صيف 2026، فيما تقدر قيمته الحالية وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت” العالمي، بنحو (9 ملايين يورو).

وذكر موقع “61trabzonhaber” التركي، أن تريزيجيه مرشح للعودة إلى الدوري الإنجليزي مجددًا، في ظل المستويات التي يقدمها مع فريق طرابزون سبور، ومنتخب مصر خلال منافسات كأس أمم أفريقيا الأخيرة مع منتخب مصر.

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وتابع: “نادي طرابزون سبور يمكنه الحصول على أموال مضاعفة من قيمة صفقة الفرعون المصري موسم 2022”.

واختتم الموقع التركي: “من الممكن بيع “تريزيجيه” مقابل (13 مليون جنيه إسترليني)، أي سيحصل طرابزون على مكسب يقدر بـ(10 ملايين جنيه إسترليني).

وشارك نجم منتخب مصر في 23 مباراة، مع الفريق التركي في جميع المسابقات سجل خلالهم،11 هدفًا، وصنع 4.