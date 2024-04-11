أتلتيكو مدريد يحسم مواجهة الذهاب أمام بروسيا دورتموند بثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نجح فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في تحقيق الفوز على حساب نظيره بروسيا دورتموند الألماني، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ثنائية فريق أتلتيكو مدريد كلا من، رودريجو دي بول في الدقيقة 4 من عمر المباراة، وأضاف زميله صامويل لينو الهدف الثاني، في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول.

وسجل هدف بروسيا دورتموند الوحيد في اللقاء، اللاعب سباستيان هالر، في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وستقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجاري، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" بألمانيا.