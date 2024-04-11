رسميًا.. ميسي خارج مونديال الأندية 2025

ودع فريق إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأرجنتني ليونيل ميسي بطولة الكونكاف؛ وذلك عقب خسارته أمام مونتيري المكسيكي في ربع نهائي دوري أبطال الكونكاف.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب لربع نهائي دوري أبطال الكونكاف قد انتهت بفوز مونيري المكسيكي بثلاثية مقابل هدف، ليخرج رفقاء ميسي من بطولة الكونكاف بعد الهزيمة بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لربع النهائي.

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ومن المقرر أن يغيب ليونيل ميسي عن كأس العالم للأندية الموسع 2025 والذي يلعب في أمريكا، وذلك حسبما أكدت ديل ميلي الإنجليزية.

يُذكر أن ميسي كان قد غاب عن مباريات فريقه منذ الثالث عشر من مارس الماضي، بسبب إصابته في أوتار الركبة، قبل أن يشارك نهاية الأسبوع الماضي في التعادل امام كولورادو رابيدز في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وكان ميسي قد انضم إلى صفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي الموسم الماضي.