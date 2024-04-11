هل يؤدي قرار حسام حسن إلى إلغاء الدوري؟.. مصدر يوضح لمصراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع، حقيقة طلب حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، إقامة معسكر طويل للفراعنة قبل مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا، في تصفيات كأس العالم 2026، وتأجيل مباريات الدوري أو إلغائها.

وتقام مباراتي منتخب مصر مع بوركينا فاسو وغينيا في شهر يونيو المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة والخامسة، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقبل في أمريكا وكندا.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن حسام حسن لم يطلب معسكرا طويلا كما يردد البعض، بل طلب زيادة 5 أو 6 أيام فقط من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب.

وأضاف المصدر، أن الجهاز الفني للمنتخب حريص على استمرار بطولة الدوري المصري، وعدم التأثير على انتظامها، خاصة وأنها تعود بالفائدة على جميع اللاعبين.

وأكمل: "5 أو 6 أيام زيادة في معسكر المنتخب، لن تؤثر على بطولة الدوري ولن تؤدي إلى إلغائها، ولا يوجد نية لدى أي مسؤول في إلغاء المسابقة كما يتردد، ولكن سيتم ترحيل المباريات بالتنسيق مع رئيس لجنة المسابقات، وسيعود ذلك بالاستفادة على الجميع".

جدير بالذكر أن منتخب مصر، خاض بطولة مصر الودية مؤخرا، تحت قيادة حسام حسن، وخسر في المباراة النهائية من كرواتيا بنتيجة (4\2).

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