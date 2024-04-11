شكرا لقرائتكم خبر عن رباعية بيراميدز فى الجونة على مائدة محمد عودة فى المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب بقيادة محمد عودة، بالمباريات السابقة لفريق بيراميدز، وآخرها مواجهة الجونة التى أقيمت الثلاثاء الماضى، وانتهت بفوز الفريق السماوى برباعية نظيفة ضمن منافسات دورى nile.

ويستهدف جهاز المقاولون العرب تحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى بيراميدز، وذلك قبل اللقاء المرتبق بين الفريقين في الدوري.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة بيراميدز يوم الاثنين المقبل الموافق 15 أبريل الجارى، خلال المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات العاشرة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري والتي تجمع الفريقين على ستاد عثمان أحمد عثمان.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 16 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 6 مباريات وخسر 8 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.