قائمة برشلونة لمواجهة باريس في دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، عن قائمة البارسا لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.



ويأتي على رأس اختيارات تشافي هيرنانديز المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والموهبة السابة لامين يامال وجواو فيليكس.

ويدخل برشلونة مواجهة باريس سان جيرمان، المقرر اقامتها في التاسعة من مساء الغد الأربعاء، بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام البي إس جي.

قائمة برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: تير شتيجن، إيناكي بينيا، أستراجالا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، كريستنسن، ماركوس ألونسو، جوليس كوندي، كوبارسي، هيكتور فورت.

وسط الملعب: بيدري، أوريول روميو، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، إيلكاي جوندوجان، كاسادو، فيرمين لوبيز، مارك جويو.

الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا، جواو فيليكس، فيتور روكي.