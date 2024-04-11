نجم بايرن ميونخ يقرر الرحيل

كشفت تقارير صحفية، ألمانية، اليوم الخميس، عن رغبة أحد نجوم بايرن ميونخ، في الرحيل عن العملاق البافاري في الصيف المقبل.

وأكدت صحيفة “بيلد” الألمانية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن الجناح الفرنسي كينجسلي كومان، يرغب في الرحيل عن بايرن ميونخ في الصيف المقبل، وذلك على الرغم من امتداد عقده رفقة العملاق البافاري حتى يونيو 2027.

اقرأ أيضًا: التشكيلة المثالية لذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وأوضحت الصحيفة أن السبب وراء قرار النجم الفرنسي هو عدم قدرته على حجز مقعد في التشكيل الأساسي هذا الموسم رفقة البايرن، بعدما شارك في 16 مواجهة فقط في الدوري الألماني.

ويرغب كينجسلي كومان، في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، أو الدوري الإسباني “الليجا”، ولكن من المنتظر أن يطلب البايرن ما لا يقل عن 70 مليون يورو للتفريط في خدماته.

ويبقى كومان من اللاعبين البارزين في البايرن، بعدما سجل هدف التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2020 في المباراة النهائية أمام باريس سان جيرمان.